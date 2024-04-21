"Той випадок, коли, чесно кажучи, немає бажання коментувати. Навіть якщо я скажу – це десь буде повторення того, що я вже не раз говорив. Думаю, гра з Кривбасом – ніяк не та гра, де можна було програти. Нехай буде нічия, десь можливо було б закономірніше.

Краса від майбутнього гравця Динамо у відеоогляді матчу Чорноморець – Кривбас – 1:2

Загалом, ми мали можливість забити ще у першому таймі, мали кілька хороших моментів, але нас було занадто багато помилок, втрат м'яча. Навіть при обробці м'яча, і це нам трішки заважало бути більше часу в атаці, як ми хочем.

Була моя помилка, яку я допустив сьогодні, бо я мав Васильєва поміняти в перерві гри. Не піднялась рука: я мусив провести заміну, але цього не зробив. Не скажу, що це тільки через нього ми програли, але я визнаю – це моя помилка. Нічого складного взагалі для нас не було, у тактичному плані жодних проблем", – сказав Григорчук у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, після 25-ти турів Чорноморець йде у турнірній таблиці УПЛ восьмим, набравши 29 очок.

Кривбас здобув вольову перемогу над Чорноморцем та зрівнявся за очками з Динамо