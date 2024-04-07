"Я свои впечатления не буду в полной сейчас мере комментировать. Но очень хочу дать комментарий игре. Я очень доволен, что мы выиграли. Очень доволен. Первое, чего я ждал – это поскорее зайти в раздевалку и увидеть глаза своих футболистов и сказать, что они огромные молодцы. Огромные молодцы, просто красавцы.

Черноморец – Александрия – 3:2 – видео голов и обзор матча

Они выиграли игру. Сама игра, ошибки, как она складывалась – это наш анализ. Но они сделали очень важную вещь, Они выиграли матч, играя через 3 на 4-й день третий матч подряд в составе 10-11 человек. Я просто снимаю шляпу. Огромное уважение, огромная благодарность, своим футболистам. Страшная.

Люди отыграли 3 матча и показали достаточно нормальное движение. Другой вопрос касаемо психологии – это то, в чем мы сегодня выглядели не лучшим образом. Но я не хочу об этом говорить, потому что не хочу сегодня никакого негатива. Хочу только аплодировать команде за ту победу, которую они получили в такой тяжелый, важный, стратегически решающий момент в чемпионате. Так что просто браво, футболисты Черноморца. Браво!

Хочу сказать это здесь, мне это немножко наболело. Я сегодня разочарован нашими болельщиками на стадионе, признаюсь. Сегодня был тот момент, когда нам как никогда была нужна их поддержка, а не их, блин, критика. Я ужасно этим моментом расстроен.

Я ужасно ждал, что был финальный свисток, мы выиграли, и после такой игры зайти в раздевалку, увидеть глаза своих футболистов и сказать им, как думаете, что? "Браво! Брависсимо!" И сейчас я это скажу", – поделился Григорчук в эфире в эфире УПЛ ТВ.

Черноморец нанес Александрии первое настоящее поражение в году – ляпы будущего игрока Динамо едва не украли победу