"Я свої враження не буду повною зараз мірою коментувати. Але дуже хочу дати коментар грі. Я дуже задоволений, що ми виграли. Страшенно задоволений. Перше, чого я чекав – це скоріше зайти в роздягальню і побачити очі своїх футболістів і сказати, що вони величезні молодці. Величезні молодці, просто красені.

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Вони виграли гру. Сама гра, помилки, як вона складалась – це наш аналіз. Але вони зробили страшенно важливу річ, Вони виграли матч, граючи через 3 на 4-й день третій матч поспіль у складі 10-11 людей. Я просто знімаю капелюха. Величезна повага, величезна подяка, своїм футболістам. Страшенна.

Люди відіграли 3 матчі та показали досить нормальний рух. Інше питання стосовно психології – це те, в чому ми сьогодні виглядали не найкраще. Але я не хочу про це говорити, бо не хочу сьогодні жодного негативу. Хочу тільки аплодувати команді за ту перемогу, яку вони здобули у такий тяжкий, важливий, стратегічно вирішальний момент у чемпіонаті. Так що просто браво, футболісти Чорноморця. Браво!

Хочу сказати це тут, мені це трошки наболіло. Я сьогодні розчарований нашими вболівальниками на стадіоні, зізнаюсь. Сьогодні був той момент, коли нам як ніколи була потрібна їх підтримка, а не їх, блін, критика. Я страшенно цим моментом засмучений.

Я страшенно чекав, що був фінальний свисток, ми виграли, і після такої гри зайти в роздягальню, побачити очі своїх футболістів і сказати їм, як думаєте, що? "Браво! Бравіссімо!" І зараз я це скажу", – поділився Григорчук у ефірі УПЛ ТБ.

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