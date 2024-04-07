Черноморец удержал победу над Александрией в матче 23-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Черноморец повел в счете на 10-й минуте – Бойчук сыграл на добивании после заблокированной попытки Брагара. А уже на 18-й минуте одесситы получили очень комфортное преимущество. Мигель Феррейра Кампуш сбил Штогрина, за что получил прямую красную, а Путря реализовал пенальти.

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Перед перерывом команды обменялись голами. Ермаков забил с нескольких сантиментов, "украв" гол Штогрина. Шулянский почти сразу забил гол престижа. На старте второго тайма Беляев сократил отставание до минимального, подловив ошибку соперника. Но этот гол стал последним во встрече.