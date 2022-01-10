Наставник Черноморца Роман Григорчук представил свой тренерский штаб, сообщает официальный сайт одесской команды.

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Ассистентами 56-летнего коуча будет Алексей Антонов, в свое время выступавший под руководством специалиста, а также еще один экс-футболист "моряков" Алексей Гай. Кроме них Григорчуку будут помогать Степан Матвиив, Михаил Савка, Игорь Касьяненко и Андрей Глущенко.

Правда, по словам наставника, это далеко не все, кто будет активно участвовать в подготовке обновленного Черноморца к весенней части сезона. "Компьютер, врач, массажисты. Плюс мы еще планируем и усиление научной группы, хотя понимаем, что на это уйдет не одна неделя и не один месяц. Также нам необходим ряд специалистов по реабилитации и профилактике", – цитирует Григорчука клубная страница.

Напомним, на зимнюю паузу Черноморец ушел на 13-й строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 14 очков.

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