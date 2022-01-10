В новом турнире сыграют по два представителя от элитного и первого дивизиона.

Телеканал "Футбол 1/2/3" объявил состав участников турнира "Winter Cup-2022", сообщает официальный сайт организатора.

Денисов анонсировал зимний зарубежный турнир клубов УПЛ и Первой лиги – болельщики смогут посмотреть матчи вживую

В турнире, который пройдет в Турции, примут участие по две команды из УПЛ и Первой лиги: Металлист, Полесье, Черноморец и Верес.

Стоит отметить, что Верес и Черноморец завоевали право играть в Премьер-лиге по итогам прошлого сезона. Металлист является главным фаворитом гонки за выход в элиту, а Полесье идет девятым в турнирной таблице Первой лиги.

Напомним, "Зимний кубок" продлится с 3 по 12 февраля – местом проведения турнира станет турецкий Белек.

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