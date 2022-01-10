Григорчук визначився з тренерським штабом Чорноморця – зміни лише починаються
Головний тренер "моряків" Роман Григорчук назвав своїх помічників.
Наставник Чорноморця Роман Григорчук презентував свій тренерський штаб, повідомляє офіційний сайт одеської команди.
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Асистентами 56-річного коуча буде Олексій Антонов, який свого часу виступав під керівництвом фахівця, а також ще один екс-футболіст "моряків" Олексій Гай. Окрім них, Григорчуку допомагатимуть Степан Матвіїв, Михайло Савка, Ігор Касьяненко та Андрій Глущенко.
Щоправда, за словами наставника, це далеко не всі, хто братиме активну участь у підготовці оновленого Чорноморця до весняної частини сезону. "Комп'ютер, лікар, масажисти. Плюс ми ще плануємо і підсилення наукової групи, хоча розуміємо, що на це піде не один тиждень і не один місяць. Також нам буде необхідна низка фахівців з реабілітації та профілактики", – цитує Григорчука клубна сторінка.
Нагадаємо, на зимову паузу Чорноморець пішов на 13-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 14 очок.
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