"То, что было до конца декабря прошлого года, я никак не хочу обсуждать. Там работали другие люди, они принимали решения. Мы не можем их обсуждать, критиковать. Для того, чтобы это делать, мы должны знать, какая ситуация, финансовые возможности.

Насчет футболистов Динамо. Все игроки, с которыми я работал, молодые ребята, невероятно талантливые. У них потенциал безумный, огромный. Они будут играть в футбол, это 100%. Я только увидел и получил подтверждение, что это будущее украинского футбола.

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Но этим футболистам нужна такая среда, чтобы они играли. Им нужно играть, много времени на поле. В нашей ситуации, когда мы решаем столь сложные задачи, нужно положиться на более опытных футболистов с опытом выступлений на серьезном уровне. На тех, кто работал под давлением и решал определенные задачи.

Молодых где-то надо искусственно подтянуть, простить определенные ошибки. Сейчас мы бы только затормозили развитие их карьеры. Мы оставили несколько футболистов, у которых больше шансов играть: Цитаишвили, Кристиан Биловар и Коля Михайленко. Люди должны понять – сами футболисты здесь ни при чем", – резюмировал Григорчук в интервью BurBuzz.

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