"Задача – остаться в УПЛ": Григорчук анонсировал новые трансферы Черноморца
Главный тренер "моряков" Роман Григорчук считает, что для выполнения поставленных целей нынешнего подкрепления недостаточно.
"Нам еще нужно доукомплектоваться. Не буду сейчас говорить, какие фигуры нужны. Но понимаем, что это очень тяжело. У нас был период, когда мы провели достаточно объемную селекционную работу. Почувствовали, насколько это сложно.
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Вообще считаю, что селекционная работа должна вестись постоянно. А сейчас до начала чемпионата нужна еще пара фигур.
Задача понятна – остаться в УПЛ. Мы понимаем, насколько это серьезно, насколько тяжело. Сейчас думаем только об этом, ни о каких дальнейших планах. У нас есть цель. Понимаем, что работы очень много, ни на что не отвлекаемся", – сказал Григорчук в комментарии программе "Футбольный формат".
Напомним, на зимнюю паузу Черноморец ушел на 13-й строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 14 очков.