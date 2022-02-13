"Нам еще нужно доукомплектоваться. Не буду сейчас говорить, какие фигуры нужны. Но понимаем, что это очень тяжело. У нас был период, когда мы провели достаточно объемную селекционную работу. Почувствовали, насколько это сложно.

Петраков посетил тренировки Черноморца и Руха – наставник сборной Украины пообщался с Григорчуком и Кучуком

Вообще считаю, что селекционная работа должна вестись постоянно. А сейчас до начала чемпионата нужна еще пара фигур.

Задача понятна – остаться в УПЛ. Мы понимаем, насколько это серьезно, насколько тяжело. Сейчас думаем только об этом, ни о каких дальнейших планах. У нас есть цель. Понимаем, что работы очень много, ни на что не отвлекаемся", – сказал Григорчук в комментарии программе "Футбольный формат".

Напомним, на зимнюю паузу Черноморец ушел на 13-й строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 14 очков.