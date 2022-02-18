"Те, що було до кінця грудня минулого року, я ніяк не хочу обговорювати. Там працювали інші люди, вони приймали рішення. Ми не можемо їх обговорювати, критикувати. Для того, щоб це робити, ми повинні знати, яка ситуація, фінансові можливості.

Щодо футболістів Динамо. Всі гравці, з якими я працював, молоді хлопці, неймовірно талановиті. У них потенціал божевільний, величезний. Вони будуть грати у футбол, це 100%. Я лише побачив та отримав для себе підтвердження, що це майбутнє українського футболу.

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Але цим футболістам потрібно таке середовище, щоб вони грали. Їм треба грати, багато часу на полі. В нашій ситуації, коли ми вирішуємо такі складні завдання, потрібно покластися на більш досвідчених футболістів з досвідом виступів на серйозному рівні. На тих, хто працював під тиском і вирішував певні завдання.

Молодих десь треба штучно підтягнути, пробачити певні помилки. Зараз ми б лише загальмували розвиток їхньої кар'єри. Ми залишили декілька футболістів, які мають більше шансів грати: Цітаішвілі, Крістіан Біловар та Коля Михайленко. Люди повинні зрозуміти – самі футболісти тут ні до чого", – резюмував Григорчук в інтерв'ю BurBuzz.

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