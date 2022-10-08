"Нереализация моментов – это однозначно минус. Это та вещь, которая дает результат. Думаю, что сегодня мы создали такие ситуации, из которых могли забить больше, чем мы убили. Это одна из причин того, что мы не взяли очки. Игра складывалась периодами, где было по-разному. В начале были определенные атаки и возможности у Ворсклы.

Ворскла – Черноморец – 2:1 – видео голов и обзор матча

Во втором тайме отрезок времени последовал за нами. Я чувствовал, что гол назревает. Но когда у нас есть преимущество и несколько голевых моментов – нужно их использовать. Тогда результат мог быть другим. Заменить? Не было смысла. Хотя мы готовили замену, и я думал, что с учетом дополнительного времени мы их сделаем. Команда играла так, что ничего не хотелось. У нас было преимущество, и я думал, что все идет к тому, что мы должны забить.

Варакута – наша боевая единица. Он уже вратарь определенной квалификации, у него стойкая психика. Даниил держит концентрацию, не теряется, спокоен. Думаю, у него большое будущее в футболе", – приводит слова Григорчука официальный YouTube-канал Черноморца.

Добавим, что одесситы не смогли прервать свою серию без побед в чемпионате Украины, на этот раз уступив Ворскли (1:2).

Ворскла на последних минутах вырвала победу над Черноморцем – одесситы опустились на дно таблицы