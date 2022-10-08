Поединок между Ворсклой и Черноморцем имел большое значение для обоих клубов. Полтавчанам необходимо было побеждать, ведь они потеряли слишком много очков на старте – первую победу они одержали только неделю назад. Одесситы же вообще не выиграли ни одного матча.

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Обе команды при этом демонстрировали неплохой футбол, поэтому можно было ожидать интересное противостояние. Начало встречи действительно оказалось неплохим – были хорошие врывы в штрафную и контратаки. Впрочем, постепенно пыл футболистов угас, а большого количества моментов телезрители так и не увидели.

В первом тайме вспомнить можно только мощный выстрел Кузыка метров с 25-ти. Ризнык выручил Ворсклу, вытащив мяч из-под перекладины. "Зелёно-белые" ответили голом Сефери, однако его не засчитали из-за офсайда. Все остальные эпизоды можно назвать хламом. Отдыхать команды отправились при нулях на табло.

Второй тайм начался с неожиданного гола Ворсклы. Варакута на 49-й минуте не дотянулся до подачи Кравчука с углового, а Чеснаков перебросил голкипера ударом головой – 1:0! Казалось, что фаворит наконец-то начал доказывать свой статус. Впрочем, этот момент на долгое время стал последним для полтавчан.

Черноморец же сразу пошёл вперед. Уже на 51-й минуте Бобко классно пробил со штрафного в верхний угол, заставив Ризныка исполнять сейв, а на 52-й одесситы сравняли счет! "Моряки" заработали стандарт, навес с которого Юсов попытался подрезать на дальнюю штангу. Мяч срикошетил от нескольких защитников и достался Бобко – Иван расстрелял ворота с метра! 1:1. Это первый за четыре года гол Бобко в УПЛ.

Ещё через три минуты Салюк и Юсов едва не замкнули кросс Кузыка, а на 64-й все тот же Кузик мощно пробил с дистанции под правую штангу – Ризнык парировал. Еще через пять минут классный удар со штрафного удался Кравченко, однако мяч пролетел над левой девяткой! На 79-й он неплохо пробил ещё раз.

Ворскла всё это время отвечала контролем мяча, однако моментов не возникало. Виктор Скрипник в середине второго тайма попытался освежить игру заменами, выпустив Ардита и Козыренко вместо Кравчука и Бацулы, но и это не помогало. Аж на 80-й минуте полтавчанам удалось огрызнуться разрезным пасом Юрченко под выход Олейнику один на один, но Варакута опередил Дениса.

Этот эпизод вдохновил "зелёно-белых". Ещё через три минуты они могли вырвать победу вследствие паса Степанюка под удар Олейнику метров с 14-ти. Денис пробил в Джеймса, мяч отскочил на Козыренко, а тот с близкого расстояния выстрелил низом – Варакута парировал!

Черноморец явно подсел, но держался. Роман Григорчук на 87-й минуте ответил выходом Штогрина и Гладкого вместо Путри и Кузыка. Впрочем, на 88-й минуте Ворскла дожала одесситов.

Гол хоть и выглядел логично, но все равно оказался неожиданным – Ардит прострелил с правого фланга в центр штрафной, Сефери подхватил мяч, пожонглировал им и пробил с подъема. Мяч рикошетом от Джеймса залетел в дальнюю девятку! 2:1. Этот гол оказался победным. Сергей Кравченко от разочарования в компенсированное время сфолил на чужой половине и получил вторую желтую карточку.

Таким образом, полтавчане набрали 7 очков, поднявшись на девятую строчку в турнирной таблице УПЛ. Черноморец, оставшись с 2 зачётными баллами, опустился на дно.

Скрипник с Ворсклой внизу таблицы – что происходит и кто виноват?