"Нереалізація моментів – це однозначно мінус. Це та річ, яка дає результат. Думаю, що сьогодні ми створили такі ситуації, з яких могли забити більше, ніж ми забили. Це одна з причин того, що ми не взяли очки. Гра складалась періодами, де було по-різному. На початку були певні атаки і можливості у Ворскли.

Ворскла – Чорноморець – 2:1 – відео голів та огляд матчу

У другому таймі відрізок часу був за нами. Я відчував, що гол назріває. Але коли ми маємо перевагу і кілька гольових моментів – треба їх використовувати. Тоді результат міг бути іншим. Заміни? Не було сенсу. Хоча ми готували заміну, і я думав, що, з урахуванням додаткового часу, ми їх зробимо. Команда грала так, що не хотілось нічого. Ми мали перевагу, і я думав, що все йде до того, що ми повинні забити.

Варакута – наша бойова одиниця. Він вже воротар певної кваліфікації, у нього стійка психіка. Данило тримає концентрацію, не розгублюється, спокійний. Думаю, у нього велике майбутнє в футболі", – наводить слова Григорчука офіційний YouTube-канал Чорноморця.

Додамо, що одесити не змогли перервати свою серію без перемог у чемпіонаті України, цього разу поступившись Ворсклі (1:2).

Ворскла на останніх хвилинах вирвала перемогу над Чорноморцем – одесити опустилися на дно таблиці