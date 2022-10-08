Ворскла на последних минутах смогла вырвать победу над Черноморцем в матче 6-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи Ворскла – Черноморец на Футбол 24.

В первом тайме команды не отмечались голами, а вот на старте второй половины Чеснаков открыл счет, замкнув навес Кравчука с углового. Одесситы быстро отыгрались – Бобко переправил мяч в ворота после подачи со штрафного.

Ворскла на последних минутах вырвала победу над Черноморцем – одесситы опустились на дно таблицы

Игра шла к ничьей, однако Ворскла сумела вырвать 3 очка. Сефери остановил мяч после передачи Толи, немного пожонглировал и пробил – рикошет от защитника дезориентировал голкипера.

Таким образом Ворскла набрала 7 очков и поднялась на 9 место, Черноморец с 2 пунктами остался шестнадцатым.