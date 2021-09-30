Криворожский клуб может получить топ-тренера с опытом работы в еврокубках.

Как известно, сегодня Кривбасс попрощался со своим тренером Геннадием Приходько, который вывел команду в Первую лигу.

Кривбасс официально остался без главного тренера

К матчу 11-го тура против Оболони, который состоится в пятницу, 1 октября, команду будет готовить Андрей Купцов, а уже в понедельник клуб объявит о назначении нового тренера. По информации FootBoom, им станет Роман Григорчук.

Напомним, последним клубом 56-летнего специалиста был солигорский Шахтер, который он покинул в июле 2021 года и с этого времени оставался без работы.

Кривбасс после 10-ти туров идет в турнирной таблице Первой лиги вторым, отставая от харьковского Металлиста на 8 очков.

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