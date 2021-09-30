Криворізький клуб може отримати топ-тренера з досвідом роботи у єврокубках.

Як відомо, сьогодні Кривбас попрощався зі своїм тренером Геннадієм Приходьком, який вивів команду у Першу лігу.

Кривбас офіційно залишився без головного тренера

До матчу 11-го туру проти Оболоні, який відбудеться у п'ятницю, 1 жовтня, команду готуватиме Андрій Купцов, а вже у понеділка клуб оголосить про призначення нового керманича. За інформацією FootBoom, ним стане Роман Григорчук.

Нагадаємо, останнім клубом 56-річного фахівця був солігорський Шахтар, який він покинув у липні 2021 року і з цього часу залишався без роботи.

Кривбас після 10-ти турів йде у турнірній таблиці Першої ліги другим, відстаючи від харківського Металіста на 8 очок.

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