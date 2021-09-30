Кривбасс уволил Геннадия Приходько с поста главного тренера, сообщает официальный сайт криворожского клуба.

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Отметим, что он был первым тренером возрожденного клуба (Приходько с 2010 года возглавлял Горняк, который 3 августа 2020-го переименовали в Кривбасс). Под его руководством команда выиграла 23 матча, 8 раз сыграла вничью и уступила в 5 поединках.

К матчу 11-го тура против Оболони Кривбасс юудет готовить Андрей Купцов.

Напомним, в последнем матче криворожане дома уступили главному конкуренту за выход в элиту – Металлисту – со счетом 0:5. После 10-ти туров Кривбасс в турнирной таблице Первой лиги идет вторым, отставая от харьковчан уже на 8 очков.

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