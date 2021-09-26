Первая лига

Кривбас – Металлист – 0:5

Голы: Зотько, 16 (аг.), Пейшоту, 53, 85, Балули, 65, (пен.) Кадим, 68,

Удаление: Заименко, 64 (К)

Полесье – Оболонь – 1:4

Голы: Козак, 53 – Мурза, 13 (пен.), 48, Лобов, 79, 88

Горняк-Спорт – Ужгород – 0:0

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Начало сезона сразу определило главных претендентов на выход в УПЛ, и они наконец встретились в очном поединке, но ожесточенной борьбы зрители не увидели. Хозяева опозорились на глазах у собственных болельщиков, пропустив 5 мячей от харьковской команды, а еще несколько хороших возможностей подопечные Кучера потеряли. Эта победа позволила Металлисту еще больше оторваться в турнирной таблице и уже готовиться к повышению в классе.

Полесье принимало Оболонь во встрече коллективов, имеют хорошие шансы на высокие места. Несмотря на статус гостей, киевляне не жалели соперника и устроили погром в Житомире, отгрузив Полесью 4 мяча. Хозяева смогли ответить лишь голом престижа.

В еще одном поединке соревновались Горняк-Спорт и Ужгород. Команды расписали безголевую ничью, позволив закарпатцам завоевать второй зачетный балл в сезоне.

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