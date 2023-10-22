"На первом месте, конечно, результат. Борьба в этом году не на шутку в турнирной таблице. Есть к чему придраться, что исправлять, над чем работать.

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Однако об этом мы будем говорить потом между собой. Сейчас нужен позитив, который каждому придаст уверенности в том, что мы делаем.

Когда команда не пропускает, то это следствие не только отличных действий вратаря. Не только защитного звена. На это работает вся команда. Не скажу, что мы имели много недостатков, но определенные были. Над ними мы будем работать тоже", – цитирует Григорчука УПЛ ТБ.

Напомним, после 11-ти туров Черноморец идет в турнирной таблице УПЛ третьим, набрав 19 очков.

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