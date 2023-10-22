"На першому місці, звичайно, результат. Боротьба цього року не на жарт у турнірній таблиці. Є до чого придертися, що виправляти, над чим працювати.

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Однак про це ми будемо говорити потім між собою. Зараз потрібен позитив, який кожному додасть упевненості в тому, що ми робимо.

Коли команда не пропускає, то це наслідок не лише відмінних дій воротаря. Не лише захисної ланки. На це працює вся команда. Не скажу, що ми мали багато недоліків, але певні були. Над ними ми будемо працювати теж", – цитує Григорчука УПЛ ТБ.

Нагадаємо, після 11-ти турів Чорноморець йде у турнірній таблиці УПЛ третім, набравши 19 очок.

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