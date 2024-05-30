Полузащитники Михаил Хромей и Джаред Хаса, а также форвард Ариэльсон не будут играть за Карпаты в новом сезоне, сообщает официальный сайт "львов".

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Напомним, 20-летний Хромей выступал за львовян на правах аренды из Шахтера (всего провел 1 матч). 26-летний француз (1 ассист в 8 поединках), игра которого нравилась Мирону Маркевичу, и которому наставник давал несколько шансов в последних матчах, так и не сумел убедить последнего, что потянет уровень УПЛ. Как следствие, контракт с ним был досрочного расторгнут. Ну а 19-летний бразильский легионер (1 результативная передача в 3 играх) не раз подвергался критике тренерского штаба, поэтому вернется в Крузейро.

К слову, Карпаты досрочно вышли в УПЛ, однако в решающем матче уступили Ингульцу (1:2) и не смогли завоевать золото Первой лиги. После игры главный тренер львовян Мирон Маркевич заявил, что 60% этого состава Карпат не потянут уровень УПЛ.

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