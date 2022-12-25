Защитник Интера Милан Шкриняр находится в эпицентре интереса со стороны лучших команд Англии.

Сразу 6 лучших клубов Англии (Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Челси, Тоттенхэм и Ньюкасл) намерены побороться за Шкриняра, сообщает TeamTalk. Также словак интересует ПСЖ.

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Отмечается, что его контракт истекает летом 2023 года, поэтому Милан является одним из самых желанных центральных защитников на трансферном рынке. Его нынешний клуб, Интер, безуспешно пытался продлить контракт со Шкриняром.

Добавим, что защитник отыграл в 21 поединке в текущем сезоне, в которых не отличался результативными действиями.

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