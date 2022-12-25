Защитник Интера Милан Шкриняр может продолжить карьеру рядом с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе.

Летом парижскую команду, вероятно, покинет Серхио Рамос, контракт которого истекает в конце сезона. Приоритетом на замену 36-летнему испанцу является словацкий защитник Интера Милан Шкриняр.

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Летом ПСЖ уже хотел оформить трансфер Шкриняра, но тогда Интер не отпустил игрока за 60 миллионов евро. Сейчас представители парижан снова ведут переговоры с футболистом, настроенным покинуть Серию А на правах свободного агента. Его соглашение с Интером истекает 30 июня 2023 года и продлевать его Шкриняр не собирается.

Конкуренцию ПСЖ составит мадридский Реал, который тоже настроен подписать 27-летнего центрбека. Впрочем, именно парижане являются фаворитом в борьбе за игрока, ведь предлагают словаку гораздо более высокую зарплату, сообщает El Nacional.

Рамос перебрался в ПСЖ в 2021 году на правах свободного агента из Реала. За парижскую команду сыграл 33 матча, забил 3 гола и стал чемпионом Франции.

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