Захисник Інтера Мілан Шкріняр перебуває в епіцентрі інтересу з боку найкращих команд Англії.

Одразу 6 найкращих клубів Англії (Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Челсі, Тоттенхем та Ньюкасл) мають намір поборотись за Шкріняра, повідомляє TeamTalk. Також словак цікавить ПСЖ.

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Зазначається, що його контракт завершується влітку 2023 року, тож Мілан є одним з найбажаніших центральних захисників на трансферному ринку. Його нинішній клуб, Інтер, безуспішно намагався продовжити контракт зі Шкріняром.

Додамо, що захисник відіграв у 21 поєдинку в поточному сезоні, в яких не відзначався результативними діями.

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