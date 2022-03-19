Чемпионат Испании 2021/22, 30-й тур

Алавес – Гранада – 2:3

Голы: Эскаланте, 52, Вальехо, 57 – Эскудеро, 50, Пуэртас, 77, Суарес, 87

Нереализованный пенальти: Хоселу, 25 (Алавес)

Эльче – Валенсия – 0:1

Гол: Гедеш, 50

Удаление: Мохика, 90+2 (Эльче, красная карточка)

Осасуна – Леванте – 3:1

Голы: Авила, 44, Будимир, 57, Брашанац, 64 – Рохер, 76

Райо Вальекано – Атлетико – 0:1

Гол: Коке, 49

Удаление: Корреа, 85

Программу дня открывала битва за выживание в Ла Лиге. Алавес в родных стенах принимал Гранаду, держась на предпоследней позиции с отставанием от спасительной 17-й строчки в 6 очков. Андалусийцы же опережали басков на 3 пункта, а в случае победы команда покинула бы зону вылета. Кроме того, "насриды" могли бы прервать 10-матчевую безвыигрышную серию.

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Первый тайм прошел при небольшом преимуществе хозяев, а на 26-й минуте они даже могли открыть счет с пенальти. Впрочем, Хоселу не смог переиграть Машимиану. Забить из игры командам в этот период так и не удалось – а вот после перерыва болельщики получили настоящее представление с пятью голами.

Всего за 4 минуты после старта второго тайма Гранада вышла вперед благодаря подаче Кольядо с углового и эффектному удару с лета от Эскудеро, однако всего через 2 минуты Алавес сравнял счет со своего корнера (Эскаланте замкнул навес Вальехо). На 57-й же Вальехо добавил к ассисту гол, непонятным образом переправив мяч в ворота с прострела Риохи. 2:1!

Гранада, однако, не сдалась. На 77-й минуте андалусийцы восстановили статус-кво в результате навеса с правого фланга и нескольких скидок головой вдоль линии ворот – после одной из них сфера пересекла ленточку. 2:2! На 87-й же "насриды" еще и победу вырвали благодаря выходу Суареса один на один. 2:3! Этот гол оказался последним во встрече. Андалусийцы покидают зону вылета.

Валенсия забила в ворота Эльче уже в начале матча, однако арбитр усмотрел офсайд и взятие ворот отменил. Следующего опасного удара пришлось ждать больше 30 минут – к концу тайма Гедеш закручивал под левую стойку, но подвела точность. После отдыха Гедеш все-таки вывел "летучих мышей" вперед.

На экваторе второй сорокапятиминутки Роко восстановил статус-кво, но судья во второй раз не засчитал гол из-за положения вне игры. В конце матча рефери записал в свой актив и третий отмененный гол – на этот раз снова от Гедеша. В результате, минимальная победа Валенсии позволила ей подняться на девятую строчку турнирной таблицы Примеры, Эльче остался четырнадцатым.

Осасуна принимала в родных стенах Леванте, который уже практически обречен на вылет. "Лягушки" шли на последней позиции в турнирной таблице с отставанием в 7 очков от спасительной 17-й позиции, а в Памплоне они еще и наглотались голов за обе щеки. Первый из них гости пропустили за две минуты до перерыва – это Авила остался свободным на правом краю штрафной, получил пас от Будимира и легко обыграл голкипера.

В начале второго тайма Леванте сам привез себе гол, быстро разыграв свободный удар неточным пасом назад. Рубен Гарсия накрыл Касереса, отобрал мяч и отдал пас Будимиру, а тот легко пробросил мяч мимо Карденаса (вратарь застыл в полупозиции чуть ли не за пределами штрафной). На 64-й Брашанац перехватил сферу в штрафной и довел дело до разгрома. 3:0.

Леванте отыграл один гол на 76-й минуте усилиями Рохера, а еще через несколько минут Кантеро мог и второй забить (мяч упал на сетку ворот сверху). К сожалению, возродить интригу "лягушкам" не удалось. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Осасуны со счетом 3:1.

Райо Вальекано закрывал программу дня домашним матчем против Атлетико. Для хозяев победа была важной не только из-за статуса мадридского дерби (имеющего идеологическую подоплеку), но и сугубо со спортивной точки зрения – безвыигрышная серия подопечных Андони Ираолы в Ла Лиге составляла 9 матчей, а началась она именно с поражения "матрасникам". Гости, в свою очередь, могли одержать пятую подряд победу в чемпионате.

К сожалению для Райо, создать серьезную конкуренцию для Атлетико не удалось. Команда Диего Симеоне была гораздо острее, создав ряд крутых моментов, в то время как соперник ничего интересного не организовал. На перерыв футболисты отправились при нулях на табло, однако уже через три минуты после нее "колчонерос" вышли вперед – это Коке обыгрался с Фелишем, получив проникающий пас на левый край штрафной и пробив в дальний угол. 0:1!

После этого Вальекано заиграл гораздо активнее и острее, но отыграться хозяевам никак не удавалось. Даже после того, как Атлетико остался в меньшинстве на 85-й минуте, счет не менялся. В конце концов, "матрасники" довели матч до минимальной победы.

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