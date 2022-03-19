Чемпіонат Іспанії 2021/22, 30-й тур

Алавес – Гранада – 2:3

Голи: Ескаланте, 52, Вальєхо, 57 – Ескудеро, 50, Пуертас, 77, Суарес, 87

Нереалізований пенальті: Хоселу, 26 (Алавес)

Ельче – Валенсія – 0:1

Гол: Гедеш, 50

Вилучення: Мохіка, 90+2 (Ельче, червона картка)

Осасуна – Леванте – 3:1

Голи: Авіла, 44, Будімір, 57, Брашанац, 64 – Рохер, 76

Райо Вальєкано – Атлетіко – 0:1

Гол: Коке, 49

Вилучення: Корреа, 85

Програму дня відкривала битва за виживання в Ла Лізі. Алавес у рідних стінах приймав Гранаду, тримаючись на передостанній позиції з відставанням від рятівної 17-ї сходинки у 6 очок. Андалусійці ж випереджали басків на 3 пункти, а у випадку перемоги команда б покинула зону вильоту. Крім того, "насриди" могли б перервати 10-матчеву безвиграшну серію.

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Перший тайм пройшов за відчутної переваги господарів, а на 26-й хвилині вони навіть могли відкрити рахунок з пенальті. Втім, Хоселу не зміг переграти Машиміану. Забити з гри командам в цей період так і не вдалося – а от по перерві вболівальники отримали справжню виставу з п'ятьма голами.

Всього за 4 хвилини після старту другого тайму Гранада вийшла вперед завдяки подачі Кольдо з кутового й ефектному удару з лету від Ескудеро, однак всього через 2 хвилини Алавес зрівняв рахунок зі свого корнера (Ескаланте замкнув навіс Вальєхо). На 57-й же Вальєхо додав до асисту гол, незрозумілим чином переправивши м'яч у ворота з прострілу Ріохи. 2:1!

Гранада, однак, не здалася. На 77-й хвилині андалусійці відновили статус-кво внаслідок навісу з правого флангу й кількох скидок головою вздовж лінії воріт – після однії з них сфера перетнула стрічку. 2:2! На 87-й же "насриди" ще й перемогу вирвала завдяки виходу Суареса віч-на-віч. 2:3! Цей гол виявився останнім у зустрічі. Андалусійці покидають зону вильоту.

Валенсія забила у ворота Ельче вже на початку матчу, однак арбітр угледів офсайд і взяття воріт скасував. Наступного небезпечного удару довелось чекати більше 30 хвилин – під кінець тайму Гедеш закручував під ліву стійку, але підвела точність. Після відпочинку Гедеш таки вивів "кажанів" вперед.

На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Роко відновив статус-кво, але суддя вдруге не зарахував гол через положення поза грою. Наприкінці матчу рефері записав у свій актив і третій скасований гол – цього разу знову від Гедеша. Зрештою, мінімальна перемога Валенсії дозволила їй піднятись на дев'яту сходинку турнірної таблиці Прімери, Ельче ж залишився чотирнадцятим.

Осасуна приймала в рідних стінах Леванте, який вже практично приречений на виліт. "Жаби" йшли на останній позиції в турнірній таблиці з відставанням у 7 очок від рятівної 17-ї позиції, а у Памплоні вони ще й наковталися голів за обидві щоки. Перший з них гості пропустили за дві хвилини до перерви – це Авіла залишився вільним на правому краю штрафного, отримав пас від Будіміра й легко переграв голкіпера.

На початку другого тайму Леванте сам привіз собі гол, швидко розігравши вільний удар неточним пасом назад. Рубен Гарсія накрив Касереса, відібрав м'яч і віддав пас Будіміру, а той легко прокинув м'яч повз Карденаса (той застиг у напівпозиції ледве не за межами штрафного). На 64-й Брашанац перехопив сферу в карному майданчику й довів справу до розгрому. 3:0.

Леванте відіграв один гол на 76-й хвилині, а за кілька хвилин Кантеро міг і другий забити (м'яч впав на сітку воріт зверху). На жаль, відродити інтригу "жабам" не вдалося. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Осасуни з рахунком 3:1.

Райо Вальєкано закривав програму дня домашнім матчем проти Атлетіко. Для господарів перемога була важливою не тільки через статус мадридського дербі (яке має ідеологічне підґрунтя), а і суто зі спортивної точки зору – безвиграшна серія підопічних Андоні Іраоли у Ла Лізі становила 9 матчів, а почалася вона саме з поразки "матрацникам". Гості, своєю чергою, могли здобути п'яту поспіль звитягу в чемпіонаті.

На жаль для Райо, створити серйозну конкуренцію для Атлетіко не вдалося. Команда Дієго Сімеоне була набагато гострішою, створивши низку крутих моментів, в той час як суперник нічого цікавого не організував. На перерву футболісти відправились за нулів на табло, однак вже через три хвилини після неї "колчонерос" вийшли вперед – це Коке обігрався з Фелішем, отримавши проникний пас на лівий край штрафного й пробивши у дальній кут. 0:1!

Після цього Вальєкано заграв значно активніше й гостріше, але відігратись господарям ніяк не вдавалося. Навіть після того, як Атлетіко залишився у меншості на 85-й хвилині, рахунок не змінювався. Зрештою, "матрацники" довели матч до мінімальної перемоги.

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