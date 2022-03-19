Украинский легионер Сегунды Роман Зозуля озвучил фамилии футбольных побратимов, которые не остались в стороне от нужд ВСУ.

"Очень многие. Я создал группу и спросил ребят, добавлять ли их туда. Сразу же вызвались Зинченко, Миколенко, Вася Кравец из хихонского Спортинга.

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Кравец – это вообще отдельная история. Мы с ним уже были на чемоданах, хотели ехать в Украину, но потом остались. Военные сказали, что здесь мы гораздо больше пользы принесем.

Пластун, Шахов, вчера позвонил по телефону Чигринский, Андрей Ярмоленко. Но Андрюха сейчас исключительно по Чернигову занимается своими силами. Очень многие. Скажу так: все, кто играет в Европе. Чтобы никто не обиделся.

На днях позвонил по телефону Саша Усик, сказал: "Рома, у меня две бригады, их надо одеть. С меня – финансы и все остальное, с тебя – логистика". Звонят очень многие, от которых этого никогда в жизни не ожидал", – рассказал Зозуля в программе "Денисов Timе".

Напомним, Роман активно волонтерит в Испании. Украинец уже отправил 2 кареты скорой помощи с подарками на Киевщину и Харьковщину.

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