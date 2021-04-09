Самый яркий эпизод матча случился на стартовых минутах, когда на поле выбежал голый болельщик.

Гранада – Манчестер Юнайтед: голый фанат выбежал на поле во время матча ЛЕ – видео колоритного перфоманса

МЮ открыл счет еще до перерыва. Линделёф ювелирным пасом через половину поля нашел Рашфорда, который реализовал выход один на один. Перед финальным свистком Фернандеш заработал пенальти, и сам его исполнил – уверенная победа подопечных Сульшера.

Ответный матч между этими соперниками состоится 15 апреля.

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