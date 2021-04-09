Гранада – Манчестер Юнайтед – 0:2 – видео голов и обзор матча
Гранада принимала Манчестер Юнайтед в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы. Смотрите видеообзор встречи на Футбол 24.
Самый яркий эпизод матча случился на стартовых минутах, когда на поле выбежал голый болельщик.
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МЮ открыл счет еще до перерыва. Линделёф ювелирным пасом через половину поля нашел Рашфорда, который реализовал выход один на один. Перед финальным свистком Фернандеш заработал пенальти, и сам его исполнил – уверенная победа подопечных Сульшера.
Ответный матч между этими соперниками состоится 15 апреля.
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