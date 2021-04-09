Гранада – Манчестер Юнайтед – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Гранада приймала Манчестер Юнайтед в рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи. Дивіться відеоогляд зустрічі на Футбол 24.
Найяскравіший епізод матчу трапився на стартових хвилинах, коли на поле вибіг голий вболівальник.
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МЮ відкрив рахунок ще до перерви. Лінделеф ювелірним пасом через половину поля знайшов Рашфорда, який реалізував вихід один на один. Перед фінальним свистком Фернандеш заробив пенальті, і сам його виконав – впевнена перемога підопічних Сульшера.
Матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 15 квітня.
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