Гранада – Манчестер Юнайтед: голый фанат выбежал на поле во время матча ЛЕ – видео колоритного перфоманса
22:36 - Читати українською
Несмотря на закрытые трибуны из-за пандемии, стрикеры находят возможности прорваться на поле.
31’ Маркус Рашфорд
На стартовых минутах поединка четвертьфинала Лиги Европы между Гранадой и Манчестер Юнайтед на поле выбежал голый мужчина.
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Бородатый стрикер радостно пробежал по газону, а игроки игнорировали мужчину, стараясь не отвлекаться от игры. Чем завершился забег болельщика – неизвестно, ведь режиссеры трансляции, по рекомендациям ФИФА, также игнорируют такие эпизоды.
Напомним, из-за коронавируса матч проходит за закрытыми трибунами.
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