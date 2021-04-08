Несмотря на закрытые трибуны из-за пандемии, стрикеры находят возможности прорваться на поле.

На стартовых минутах поединка четвертьфинала Лиги Европы между Гранадой и Манчестер Юнайтед на поле выбежал голый мужчина.

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Бородатый стрикер радостно пробежал по газону, а игроки игнорировали мужчину, стараясь не отвлекаться от игры. Чем завершился забег болельщика – неизвестно, ведь режиссеры трансляции, по рекомендациям ФИФА, также игнорируют такие эпизоды.

Напомним, из-за коронавируса матч проходит за закрытыми трибунами.

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