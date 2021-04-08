Лига Европы 2020/21. 1/4 финала, первые матчи

Аякс – Рома – 1:2

Голы: Классен, 39 – Пеллегрини, 57, Ибаньес, 87

Нереализованный пенальти: Тадич, 53

Гранада – Манчестер Юнайтед – 0:2

Голы: Рашфорд, 31, Фернандеш, 89 (пен)

Динамо Загреб – Вильярреал – 0:1

Гол: Морено, 44 (пен)

Пара Аякс – Рома по именам считалась центральным противостоянием 1/4 финала. Фаворитом называли амстердамцев, в которых полный порядок в чемпионате – уверенное первое место в Эредивизи против седьмой позиции Ромы в Серии А. Именно Лига Европы является едва ли не последним шансом "волков" на квалификацию в ЛЧ и последней возможностью Паулу Фонсеки удержаться на своей должности. Интересно, что Рома осталась единственной итальянской командой, которая продолжает выступления в еврокубках.

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Еще в первом тайме Фонсека вынужденно сменил Спинаццолу из-за травмы, после чего его команда пропустила. Ужасная ошибка в защите Ромы привела к тому, что Тадич и Классен вышли на защитника с голкипером и отлично разобрались в ситуации. Серб вывел Классена практически на пустые ворота, а тот без проблем отправил мяч в сетку. Этот гол стал единственным до перерыва. В дебюте второго тайма амстердамцы заработали пенальти (Ибаньес сфолил против Тадича), который бездарно исполнил сам серб. Капитан пробил по центру ворот, но Пау Лопес был готов к этому и отбил мяч.

Этот момент перевернул игру, ведь почти сразу Рома сравняла счет. Лоренцо Пеллегрини пробил со штрафного, а третий голкипер Аякса Кьель Схерпен сыграл очень неудачно – от его рук мяч оказался в сетке. Пропущенный гол смутил команду тен Хага, которая под занавес игры пропустила второй раз. Роджер Ибаньес расстрелял ворота после розыгрыша углового. 1:2 – Рома демонстрирует характер, но Аякс сам отдал победу.

Гранада, которая уже произвела фурор в текущей Лиге Европы, принимала Манчестер Юнайтед. Манкунианцы создавали куда больше моментов и закономерно вышли вперед на 31-й минуте. Виктор Линделёф в стиле Тони Крооса длинным пасом вывел Рашфорда на ударную позицию, а Маркус свой шанс реализовал, несильно, но точно пробив в нижний угол. Гранада отреагировала на пропущенный гол и имела несколько шансов еще до перерыва. В одном из эпизодов ворота Де Хеа спасла штанга, но гол Рашфорда стал единственным в первом тайме. К слову, еще до перерыва Мактоминай и Шоу получили желтые карточки и пропустят ответный матч.

Во втором тайме хозяева прибавили, но забить в ответ так и не смогли. А "красные дьяволы" на последних минутах удвоили свое преимущество благодаря голу Фернандеша с пенальти. 0:2 – отличный результат перед домашним матчем.

Вильярреал после успеха в противостоянии с киевским Динамо волей жребия вынужден был играть против одноименной команды из Загреба. Хорваты в 1/8 финала сенсационно прошли Тоттенхэм после поражения 0:2 на выезде в первом матче. В середине первого тайма Динамо забило после быстрой контратаки, но VAR отменил взятие ворот из-за офсайда. Перед перерывом отличились и гости – Теофиль-Катрен сыграл рукой в собственной штрафной, а Жерар Морено реализовал 11-метровый. Этот гол оказался последним во встрече – "субмарина" везет домой победу.

Ответные матчи четвертьфиналов будут сыграны через неделю, 15 апреля. Первую полуфинальную пару сформируют победители дуэлей Аякс – Рома / Гранада – МЮ, а второго финалиста определят Динамо Загреб – Вильярреал / Арсенал – Славия.

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