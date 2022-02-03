"Было бы интересно сыграть за Металлист, но я плохо играю в футбол. Не знаю даже, не хочется зашквариваться. Но в общем – это возможно. Я сейчас в Украине и готов принять такой вызов, но не бросить его сам, потому что не являюсь большим фанатом футбола", – сказал Гвоздик в комментарии Tribuna.

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"Да, мы разговаривали с Гвоздиком по этому поводу. Почему бы и нет? Александр провел отличную профессиональную карьеру, стал чемпионом мира. Сейчас у него закончилось желание делать то, что он делал на протяжении всей жизни в боксе. Он мне сам говорил, что не очень хорош в футболе. Но я, говорит, попробую. Почему бы и нет? Есть возможность – надо пробовать, не надо стесняться, обращать внимание на критику. Ничего страшного, что мы слабее профессиональных футболистов. У нас зато огромное желание", – отметил Усик в комментарии Sport.ua.

Напомним, в товарищеском турнире "Зимний Кубок-2022" в Турции сыграют Металлист, Полесье, Черноморец и Верес.

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