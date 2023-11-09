Призовой фонд женского Кубка Англии в этом году будет удвоен и составит 6 миллионов фунтов стерлингов.

Победитель финала женского Кубка Англии получит 430 тысяч фунтов стерлингов, что на 330 больше, чем в сезоне 2022/23, когда трофей достался Челси. Об этом информирует ВВС. Согласно источнику, победитель мужского Кубка Англии получает 2 млн фунтов стерлингов.

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Директор FA по женскому футболу Сью Кэмпбелл заявила, что увеличение финансирования стало "позитивным шагом" на пути к "долгосрочным амбициям" по достижению равных бонусов. "В конечном результате мы хотим, чтобы женские соревнования получали такие же призовые деньги, как и мужские", – заявила Кэмпбелл.

Ещё в 2022 году гонорарный фонд женского Кубка Англии составлял 300 тысяч фунтов стерлингов. В 2023 году он был увеличен в десять раз – до 3 млн фунтов.

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