Призовий фонд жіночого Кубка Англії цього року буде подвоєний і складе 6 мільйонів фунтів стерлінгів.

Переможець фіналу жіночого Кубка Англії отримає 430 тисяч фунтів стерлінгів, що на 330 більше, ніж у сезоні 2022/23, коли трофей дістався Челсі. Про це інформує ВВС. Згідно з джерелом, переможець чоловічого Кубка Англії отримує 2 млн фунтів стерлінгів.

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Директор FA з жіночого футболу Сью Кемпбелл заявила, що збільшення фінансування стало "позитивним кроком" на шляху до "довгострокових амбіцій" щодо досягнення рівних бонусів. "У кінцевому результаті ми хочемо, щоб жіночі змагання отримували такі ж призові гроші, як і чоловічі", – заявила Кемпбелл.

Ще 2022 року гонорарний фонд жіночого Кубка Англії становив 300 тисяч фунтів стерлінгів. У 2023 році його було збільшено вдесятеро – до 3 млн фунтів.

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