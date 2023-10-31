Подопечные Владимира Пятенко наконец добыли первые три очка в группе Лиги наций, одолев гречанок (1:0). Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Женский футбол, Лига наций, 4-й тур дивизиона В

Группа 3

Украина – Греция – 1:0

Гол: Апанащенко, 32

Сборная Украины продолжила ужас в женской Лиге наций – поражение от аутсайдера, ноль очков и место на дне таблицы

Женская сборная Украины ужасно стартовала в дивизионе В Лиги наций, потерпев три поражения на старте – с Сербией (1:2), Польшей (1:2) и Грецией (1:2). В очередном матче снова пришлось встретиться с гречанками, и болельщики надеялись на реванш. Номинально домашний поединок украинки проводили на острове Крит, в Ираклионе, на стадионе Теодорос Вардинояннис.

Уже на 9-й минуте Греция имела хороший шанс забить: Конгули убежала от нашей защитницы по правому флангу и опасно простреливала в район одиннадцатиметровой отметки – Келюшик успела на перехват и в падении забрала мяч. Вскоре гречанки повторили похожую комбинацию, но уже на другом фланге – и снова голкипер Кривбасса была первой. Украинки ответили ударом с острого угла от Виктории Гирин – неточно.

"Сине-желтые" выдержали стартовый натиск и выровняли игру. На 16-й минуте вратарь Греции едва не привезла гол в свои ворота, когда под давлением Гирин пыталась быстро выбить мяч. Сфера попала в спину украинки и пролетела над воротами.

В середине тайма полузащитница Лацио Элени Какамбуки вышла один на один и пыталась перебросить через Келюшик – украинка в прыжке перевела на угловой. Апанащенко ответила из пределов штрафной ударом в ближний угол – Зои Наси контролировала свои ворота.

В середине тайма гречанки дважды требовали пенальти за якобы игру рукой украинок, но свисток арбитра молчал. Нападающая Брайтона Сарри прорвалась по левому флангу на свидание с Келюшик, но пробила впритирку со стойкой. В ответ Гирин перепрыгнула соперницу в штрафной гречанок и головой пыталась перебросить сферу через кипера – удар получился не сильным.

На 30-й минуте Апанащенко заработала стандарт вблизи штрафной, который взялась выполнять Петрик. С ее безупречным и мощным ударом под ближнюю стойку, который обошел стенку, справилась Наси, отбив мяч перед собой, но Апанащенко была первой на добивании – 1:0. В конце тайма Кравчук стреляла с острого угла – не хватило геометрии. Уже в добавленное время Конгули едва не выбежала на свидание с Келюшик – Дарья вовремя вышла на перехват.

Сразу после перерыва Марку стреляла по воротам украинок – мимо левой стойки. Впоследствии Сарри со штрафного пробивала в дальнюю девятку – нашим откровенно повезло. На 60-й минуте Андрухив ворвалась во вратарскую соперника левым флангом и уже замахнулась пробить, но защитница успела выбить на угловой. Вскоре Андрухив снова упустила хорошую возможность удвоить, когда после розыгрыша углового не попала по мячу после навеса. Украинки продолжили давить – и уже у Корсун срезается мяч с ноги, когда она пыталась замкнуть на дальней штанге.

На 74-й минуте Апанащенко нашла в штрафной Глущенко и та била фактически в пустые ворота с близкого расстояния. Каким-то чудом мяч пролетел мимо правой стойки! Гречанки пытались спасти ничью, но наши девушки выстояли и одержали дебютную победу в турнире, которая позволила Украине обойти Грецию в турнирной таблице и с тремя очками подняться на третью строчку.

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