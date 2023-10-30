Награда покорилась Бонмати благодаря победе в женской Лиге чемпионов в составе Барселоны и в чемпионате мира в составе сборной Испании. Айтана была признана лучшим игроком турнира. Для этого ей хватило 8 матчей и 3 мячей за сборную.

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"2023-й – невероятный год для меня, вершиной которого стала победа в этой индивидуальной награде. Это стало возможным благодаря национальной сборной Испании и Барселоне", – отметила Бонмати.

Контракт Бонмати с "блаугранас" рассчитан до лета 2025 года. В составе каталонской команды Айтана сыграла 235 матчей и забила 80 мячей.