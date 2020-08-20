Головко начал кадровую чистку – Кремень покинули 11 футболистов

Кремень с Первой лиги начинает перестройку команды перед новым сезоном.

11 игроков покинули Кремень, сообщает официальный сайт клуба. Контракты с ними не продлили по обоюдному согласию.

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В частности, Дмитриев, Козлов, Литвяк, Лобода, Марчук, Моцик, Пилипенко, Сула, Фхакадзе, Черныш и Янаков больше не являются игроками клуба из Кременчуга. Ранее экс-тренер молодежной сборной Украины Александр Головко анонсировал кадровую чистку, и заявил, что команда начнет писать свою историю с нуля.

Напомним, Кремень прошлый сезон Первой лиги завершил на 14 строчке, лишь на 5 очков опередив зону переходных матчей.

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