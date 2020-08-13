Минай выиграл Первую лигу и поднялся в УПЛ, Ингулец выхватил вторую путевку, Рух – также почти в элите, Волынь пролетела

В Первой лиге заканчивается борьба за промовшн. Отчет о матче лидеров чемпионата в последнем туре читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 30 тур

Минай – Волынь – 1:0

Гол: Ткачук, 30

Рух – Авангард – 4:0

Голы: Кухаревич, 1, Климчук, 32, Кондраков, 78, Брикнер, 86

Балкани – Ингулец – 1:1

Голы: Златов, 6 – Ситчинава, 54

Агробизнес – Оболонь-Бровар – 2:0

Голы: Петров, 7, Семенюк, 86

Перед последним туром в Первой лиге была невероятная интрига. 5 команд претендовали на выход в УПЛ (хотя Агробизнес не подавал документы на аттестацию). Не до конца известна судьба Руха, который еще не сыграл перенесенный матч против Металлурга из-за неявки запорожцев. Переходим к интригам непосредственно на поле.

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В центральном поединке 30-го тура Минай принимал Волынь. Лучанам нужна была только победа, а закарпатцев устраивала ничья. Команды очень активно начали – пошла игра на встречных курсах, моменты возникали на обоих концах поля. За гостей могли забивать Мартынюк и Кулиш, за хозяев – Пеняшко и Ахмедзаде.

Единственный гол до перерыва забил Минай, когда Ткачук разрядил пушку из-за пределов штрафной площади. Мяч полетел точно в угол – голкипер не успел среагировать. Волынь сначала атаковала интереснее и острее, но постепенно подседала и теряла контроль над ситуацией.

Во втором тайме Волынь также выдала несколько активных 5-минуток, но Минай был ближе к голу. Кныш, Голодюк и Нуриев простили гостей, не реализовав хорошие возможности. У лучан лучший шанс возобновить интригу упустил Климец. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу хозяев – 1:0.

Рух набрал 62 очка и стал чемпионом Первой лиги! В следующем сезоне закарпатцы будут играть в УПЛ. Волынь – пятая и без Премьер-лиги.

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Ингулец приехал в гости к Балканам в статусе лидера чемпионата. Матч проходил на ужасном газоне. Фаворит пропустил быстрый гол – точный дальний удар в активе Златова. Капитан Балкан не создал какой-то шедевр, можно говорить об ошибке опытного Шуста.

В режиме лайв Ингулец выпал из топ-3 – нависла угроза пролета мимо УПЛ. Но на старте второй половины встречи команда из Петрова сравняла счет. Лучший игрок Первой лиги Ника Ситчинава расстрелял вратаря с нескольких метров.

Ничьей хватило Ингульцу, чтобы сохранить проходное место в турнирной таблице. У "красно-желтых" 60 очков и вторая строчка – они завоевали путевку в Премьер-лигу.

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Агробизнес шел среди лидеров, но решил в этом сезоне не рваться в элиту и даже не пытался аттестоваться. Впрочем, раздаривать очки волочиская команда не собиралась. Агробизнес забил в дебюте поединка с Оболонь-Бровар – Петров воспользовался хаосом в чужой штрафной и переправил мяч в сетку. В конце матча Семенюк удвоил преимущество и гарантировал Агробизнесу победу. У Волочиска также 60 очков, однако по дополнительным показателям Ингулец лучше.

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Рух мог не сыграть и этот матч, ведь Авангард не готовился к такому затяжному сезону (закончились контракты с игроками и тренером). Все же соперник приехал во Львов, но уже на 37-й секунде пропустил. Синица получил пас из глубины и прострелил на пустые ворота Кухаревичу.

В середине тайма Рух очень легко удвоил преимущество. Русин одной роскошной передачей разрезал весь Авангард и вывел Климчука один на один с голкипером. Кондраков и Брикнер довели счет до разгромного. В итоге – 4:0.

Рух спокойно победил и набрал 58 очков. Формально львовяне находятся на 4 месте, но техническая победа в матче с Металлургом (наиболее вероятный сценарий) выведет их на второе место Первой лиги и в УПЛ.