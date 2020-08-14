Головко подтвердил свое назначение главным тренером Кремня – легенда Динамо готовит революцию

"Думали месяц, нужно было обсудить некоторые нюансы. Это определенные риски со стороны президента, он рискует деньгами. Для меня это тоже риск – работать в Первой лиге и с нуля... Команда сейчас перестает существовать в том понимании, которое было до этого. Будут новые футболисты, тренерский штаб наверняка не сильно изменится.

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С чистого листа начинаем работать. С 25-26 числа уже первая игра Кубка, это такой режим сборных. Для меня это не в новинку, но, конечно, есть большая ответственность. Для меня это определенный вызов, надеюсь, он будет удачным. В первые три месяца будет много работы", – резюмировал Головко в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, последним местом тренерской работы экс-защитника Динамо была молодежная сборная Украины, которую он покинул в 2018 году. Кремень прошлый сезон Первой лиги завершил на 14 строчке, лишь на 5 очков опередив зону переходных матчей.

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