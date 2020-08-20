Головко розпочав кадрову чистку – Кремінь покинули одинадцять футболістів

Одинадцять гравців покинули Кремінь, повідомляє офіційний сайт клубу. Контракти з ними не продовжили за обопільною згодою.

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Зокрема, Дмитрієв, Козлов, Литвяк, Лобода, Марчук, Моцик, Пилипенко, Сула, Фхакадзе, Черниш та Янаков більше не є гравцями клубу з Кременчука. Раніше екс-тренер молодіжної збірної України Олександр Головко анонсував кадрову чистку, та заявив, що команда розпочне писати свою історію з нуля.

Нагадаємо, Кремінь минулий сезон Першої ліги завершив на 14 сходинці, лише на 5 очок випередивши зону перехідних матчів.

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