Сегодня, 4 ноября, Голосеевский суд Киева будет рассматривать дело директора по финансам УАФ Евгении Сагайдак, подозреваемой в участии в коррупционном деле в хищении свыше 3 миллионов евро, сообщает FootballHub.

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Отмечается, что госпожа Сагайдак скрывалась от следствия, с целью усложнить вручение ей процессуальных документов. Именно поэтому она была объявлена ​​в розыск, и на основании этого следствие просило суд выполнить принудительный повод в суд. Однако накануне рассмотрения ходатайства по избранию меры пресечения Записоцкому она вышла на связь и сообщила суду, что примет участие в судебном заседании.

Добавим, что Сагайдак, как и Записоцкого, подозревают в причастности к преступной схеме закупок элитных продуктов питания за средства, предназначенные для развития детского футбола. Через агентскую компанию "Newport Management Limited" было приобретено 30 тонн чая, 10 тонн кофе и более 2 тонн элитных морепродуктов и электрооборудования якобы для нужд тогда еще Федерации футбола Украины. Следствие установило, что деньги были перечислены на компании с признаками фиктивности, а товары на 3,2 миллиона евро так и не доехали до Украины.

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