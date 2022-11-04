Сьогодні, 4 листопада, Голосіївський суд Києва розглядатиме справу директорки по фінансах УАФ Євгенії Сагайдак, яку підозрюють в участі в корупційній справі у розкраданні понад 3 мільйонів євро, повідомляє FootballHub.

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Зазначається, що пані Сагайдак переховувалася від слідства, маючи на меті ускладнити вручення їй процесуальних документів. Саме тому вона була оголошена в розшук, і на підставі цього слідство просило суд здійснити примусовий привід до суду. Однак, напередодні розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу Запісоцькому вона вийшла на звʼязок і повідомила суд, що візьме участь в судовому засіданні.

Додамо, що Сагайдак, як і Запісоцького, підозрюють в причетності до злочинної схеми закупок елітних продуктів харчування за кошти, які були призначені для розвитку дитячого футболу. Через агентську компанію "Newport Management Limited" було придбано 30 тонн чаю, 10 тонн кави та понад 2 тонн елітних морепродуктів і електрообладнання нібито для потреб тоді ще Федерації футболу України. Слідство встановило, що гроші були перераховані на компанії з ознаками фіктивності, а товари на 3,2 мільйона євро так і не доїхали до України.

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