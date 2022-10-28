Президент УАФ Андрей Павелко фигурирует в "грязном" деле, которое тянется с 2016 года.

Сегодня в помещении руководителя Украинской ассоциации футбола проводились обыски, утверждает FootballHub и предоставляет скриншот документа с соответствующим постановлением.

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Сейчас Павелко выступает лишь свидетелем в уголовном производстве №42019000000002229 по факту злоупотребления должностными лицами Украинской ассоциации футбола своим положением в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах.

В 2016-2017 годах компанией Newport Management Limited было получено более 4 млн евро компенсации от УЕФА за участие сборной Украины в Евро-2016. Было подготовлено 18 распоряжений на общую сумму 3,2 млн. евро, подписанных в то время генеральным секретарем ФФУ Юрием Записоцким, которому недавно было вручено подозрение от Генпрокуратуры. Дальше средства были уплачены за большое количество чая, кофе, морепродуктов и электротехнического оборудования.

При обнаружении новых доказательств статус Павелко может измениться. Функционер был народным депутатом Верховной Рады Украины, а в марте 2015 года возглавил главную футбольную структуру страны, тогда еще называвшуюся ФФУ.

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