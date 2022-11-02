Сегодня, 2 ноября, Голосеевский суд Киева вынес решение генеральному секретарю УАФ по делу о незаконной растрате почти 4 млн евро, полученных в свое время ФФУ от УЕФА, информирует Football Hub.

Следствие считает Записоцкого причастным к преступной схеме закупок элитных продуктов питания за средства, предназначенные для развития детского футбола. Через агентскую компанию "Newport Management Limited" было приобретено 30 тонн чая, 10 тонн кофе и более 2 тонн элитных морепродуктов и электрооборудования якобы для нужд тогда еще Федерации футбола Украины. Следствие установило, что деньги были перечислены на компании с признаками фиктивности, а товары на 3,2 миллиона евро так и не доехали до Украины.

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Голосеевский суд рассматривал дело в течение 2 дней и в конце концов вынес решение о личном обязательстве Юрия Записоцкого, подтвердив тем самым законность и обоснованность подозрения. Генсеку УАФ постановили: 1) не отлучаться из населенного пункта, где он проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда; 2) сообщать об изменении своего места жительства или работы; 3) сдать на хранение органам власти загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины. Источник предоставляет образцы документов.

Вероятно, прокуратура не удовлетворена результатами сегодняшнего заседания, поскольку подает апелляцию и будет добиваться ареста Записоцкого на время судебного процесса. Решение принимала судья Екатерина Плахотнюк.

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