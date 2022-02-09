Голодюк расторг соглашение с Металлистом 1925 и принял решение завершить карьеру, сообщает meta-ratings.

Металлист 1925 попрощался с Голодюком

Уже экс-футболист получил предложение работать в структуре харьковского клуба, однако неизвестно, согласился ли он на работу. Добавим, что в первой части сезона Олег отыграл за Металлист 1925 12 поединков, забив 1 гол.

За свою карьеру 34-летний Голодюк успел поиграть за Карпаты, Ворсклу, Минай и венгерские Халадаш и Залаэгерсег.

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