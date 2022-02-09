Голодюк решил завершить карьеру после ухода из Металлиста 1925
17:42 - Читати українською
Бывший хавбек Металлиста 1925 Олег Голодюк имеет вариант смены амплуа после ухода из харьковского клуба.
Голодюк расторг соглашение с Металлистом 1925 и принял решение завершить карьеру, сообщает meta-ratings.
Металлист 1925 попрощался с Голодюком
Уже экс-футболист получил предложение работать в структуре харьковского клуба, однако неизвестно, согласился ли он на работу. Добавим, что в первой части сезона Олег отыграл за Металлист 1925 12 поединков, забив 1 гол.
За свою карьеру 34-летний Голодюк успел поиграть за Карпаты, Ворсклу, Минай и венгерские Халадаш и Залаэгерсег.
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