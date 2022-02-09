Он был одним из тех, кто героически остановил Милан с Шевченко в четвертьфинале Лиги чемпионов 2003/04. Депортиво после выездного поражения 1:4 на домашнем Риасоре выдало феноменальный камбэк 4:0. Мануэль Пабло – одна из величайших легенд клуба из Ла-Коруньи. Почти 20 сезонов на самом высоком уровне. Историческое премьерное чемпионство Испании 1999/2000. Бородань, даже успевший поиграть на правом фланге сборной Испании. Теперь он тренирует Депортиво U-19, с которым молодежка Динамо встречается в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА. И его команда очень напоминает ту самую успешную в истории галисийцев.

"Динамо было в группе Барселоны и лидировало до последнего тура": легенда Депортиво – о предстоящей дуэли с киевлянами

И в первом и во втором раундах испанцы проигрывали на выезде с разгромным счетом 3:0. А дальше был камбэк на том же Риасоре. Польскую Погонь вынесли 4:0, а израильский Маккаби Хайфа – 5:1. Сейчас арена главной команды готовится принять рекордное как для Пути чемпионов Юношеской ЛЧ количество зрителей. По состоянию на предыдущий день фанаты выкупили практически 19 тысяч билетов. "Святое безумие, настоящие зверюги", – даже сами галисийские фанаты поражены ажиотажем и готовят адский прием юным динамовцам. Они соскучились по большому европейскому футболу. Ведь пока юношеская команда становится чемпионом Испании, взрослый СуперДепор бьется лишь в 3 по классу дивизионе, чтобы вернуться хотя бы в Сегунду.

Мануэль Пабло убеждает, что его игроки в курсе качества киевского соперника, но чувствуют полное спокойствие. Также 46-летний наставник определяющую роль отводит невероятным фанатам. "Для меня это фундаментально важно. Они всегда придают команде импульс и пригодятся в этой игре, ведь нам будет сложнее, чем против других соперников, которые посещали Риазор до этого. Динамо – команда более высокого уровня, поэтому болельщики имеют принципиальное значение. Они нужны нам, чтобы преодолеть этот плей-офф.

Динамо помогло Депортиво установить рекорд – матч войдет в историю Юношеской лиги УЕФА

#YouthLeague | Rueda de prensa de Manuel Pablo.



El entrenador canario del Deportivo intuye que “el partido (ante el Dinamo Kiev) va a ser más cerrado que contra los otros rivales que han venido a Riazor”.https://t.co/yzFw5Cx72x — dxt campeón (@dxtcampeon) February 9, 2022

Пабло называет команду Игоря Костюка "великим соперником", но верит в шансы своих ребят. Стоит отметить, что Депор потерял Трилли, ставшего основным правым защитником в главной команде. Самба Диалло, ваш выход! У киевского Мане 5 голов в текущем еврокубковом сезоне, абсолютное лидерство по ожидаемым голам/ассистам (впечатляющие 17,05). Поэтому именно на левом фланге атаки Динамо может развернуться главное сражение за проход дальше. Портал Riazor.org называет сенегальца огромным открытием, жемчужиной и одной из самых больших угроз киевского клуба. Своими скоростью и дриблингом Диалло заинтересовал не один топ-клуб. Вместе с тем вспоминают испанцы и драку на сборах Динамо, главным героем которой стал все тот же Самба.

#UEFAYOUTHLEAGUE | El Dynamo Kiev llega a Riazor con una de sus grandes perlas:



Así es Samba Diallohttps://t.co/javcCKzGy0 — Riazor.org (@riazororg) February 8, 2022

Главный тренер галисийских юношей считает, что его подопечным будет противостоять очень крепкая и физически сильная команда, которая хорошо играет как команда и обладает быстрыми квалифицированными игроками впереди: "По-моему, это соперник высокого уровня, который потребует от нас максимума. У нас есть игроки, способные повредить их обороне как в середине, так и на флангах. Однако они набили впечатляющие показатели. Лишь 3 гола пропустили, а забили 14. Они доминируют во многих аспектах игры. Я считаю, что это будет более жесткий и ровный матч, чем все предыдущие".

Депор проходит определенную эволюцию в нынешнем сезоне. Команда пытается навязывать свою волю и высоко прессинговать, а подобное сопротивление редко случается с Динамо во внутреннем первенстве. Предшествующие 2 недели испанцы вынужденно не играли, и Пабло некоторая потеря игрового тонуса не очень нравится. С другой стороны, юные динамовцы и вовсе проводят лишь межсезонные спарринги. Физическое состояние может стать еще одним ключевым фактором успеха. Тренер соперника считает, что киевляне будут находиться не в лучшей форме.

Где смотреть матч Депортиво – Динамо U-19 онлайн? Игру транслирует канал MEGOGO Футбол Первый

Завдяки Юнацькій лізі УЄФА можна не чекати на плей-оф єврокубків до наступного тижня.



Вже сьогодні до гри повертається Динамо U19. Команда, яка обігрувала Бенфіку, Баварію та Барселону!



20:00 Депортіво Ла-Корунья - Динамо Київ на MEGOGO ️



Працюю з @VitaliiKravche2 #UYL — Вадим Скічко (@VadymSkichko) February 9, 2022

В Испании отмечают, что никто не пропустил в этой лиге Юношеской лиге меньше, чем Динамо U-19. Только 3 гола, столько же у Севильи, которая также заняла 2 место в своей группе. Ни одна команда, выступавшая на групповом этапе в текущем сезоне, не может похвастаться лучшей разницей голов (+11). Подбирая ориентировочный состав, не учли травму Нещерета и дисквалификацию Волошина. Из-за положительных тестов на COVID-19 не поехали с командой и Мельниченко с Бенедюком. К слову, из-за дисквалификации пропускает игру и капитан галисийцев Марио Домингес.

ALINEACIÓN POSIBLE:

Esta es la posible alineación del equipo ucraniano de cara al partido de mañana en Riazor: pic.twitter.com/pQH9kLJs66 — Jorge López - AnalisisRCD (@AnalisisRCD) February 8, 2022

Если для динамовцев главным препятствием может стать потеря лидеров и игрового ритма, то у галисийцев едва ли не единственный пробел – отсутствие соответствующего опыта. Ведь юный Депор впервые в истории участвует в столь престижном турнире. Заоблачные ожидания 20-тысячного Риасора также являются уникальными для большинства из этих молодых исполнителей. В то же время, команда сможет рассчитывать на дуэт игроков взрослой команды. Испанские комментаторы ожидают безумной атмосферы. Местные медиа пророчат настоящий котел с рекордной аудиторией.

Поворот ліворуч для Динамо – "новий Мане" гучно грюкає в двері обойми Луческу та повинен втекти від команди-паразита