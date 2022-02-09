Колишній хавбек Металіста 1925 Олег Голодюк має варіант зміни амплуа після відходу з харківського клубу.

Голодюк розірвав угоду з Металістом 1925 та ухвалив рішення завершити кар'єру, повідомляє meta-ratings.

Металіст 1925 попрощався з Голодюком

Вже екс-футболіст отримав пропозицію працювати у структурі харківського клубу, проте невідомо, чи погодився він на роботу. Додамо, що у першій частині сезону Олег відіграв за Металіст 1925 12 поєдинків, забивши 1 гол.

За свою кар'єру 34-річний Голодюк встиг пограти за Карпати, Ворсклу, Минай та угорські Халадаш та Залаегерсег.

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