"Тяжело о чем-то говорить, эмоции царят, нужно немного отойти. Мы поблагодарили ребят за этот матч. Были моменты, которые нам надо во многом улучшать. Потому что не получалось сыграть так, как планировали.

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Надо отметить класс соперника, играли против очень хорошей команды, но учитывая, что у них было на три человека на поле больше, претензий к команде нет.

Претензии к арбитру не только относительно пенальти, а по всем 90 минутам, по тому, как он провел игру. Надеюсь, он будет спать спокойно.

Конечно, нам также есть над чем работать. Над выходом из обороны – надо в некоторых моментах сыграть спокойнее. Не успевали правильно занять свои позиции и проводили не очень осмысленные атаки. Очень быстро возвращали мяч Полесью и, в основном, была игра от обороны в исполнении нашей команды. Но я уверен, что мы сильные, мы это переживем и постараемся в следующих играх исправить ситуацию", – цитирует Голодюка официальный сайт Металлиста 1925.

Напомним, харьковчане первыми вышли вперед, однако в середине тайма позволили сравнять счет. На последних минутах арбитр матча Ярослав Козык назначил очень спорный пенальти в ворота Металлиста 1925, позволив, таким образом, Полесью возглавить турнирную таблицу УПЛ.

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