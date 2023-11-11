Полесье – Металлист 1925 – 2:1 – видео голов и обзор матча с победой нового лидера УПЛ
19:50 - Читати українською
Полесье вырвало победу над Металлистом 1925 в матче 14-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор игры Полесье – Металлист 1925 на "Футбол 24".
завершено
64’ Дмитрий Шастал
82’ Василий Грицук
Дмитрий Юсов 14’
14’ Дмитрий Юсов
64’ Дмитрий Шастал
82’ Василий Грицук
Металлист 1925 довольно курьезно повел в счете. Неудобная передача на Бойко привела к тому, что экс-вратарь Динамо отдал прямо на соперника – Юсов точным ударом забил.
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Полесье отыгралось после перерыва. Макуана навесил в штрафную, а Шастал опередил голкипера – 1:1. А в конце игры Дмитрий еще и заработал пенальти, который уверенно реализовал Грицук.
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