"Важко про щось говорити, емоції панують, потрібно трохи відійти. Ми подякували хлопцям за цей матч. Були моменти, які нам треба багато в чому покращувати. Тому що не виходило зіграти так, як планували.

Полісся – Металіст 1925 – 2:1 – відео голів та огляд матчу з перемогою нового лідера УПЛ

Треба відзначити клас суперника, грали проти дуже хорошої команди, але враховуючи, що у них було на три людини на полі більше, претензій до команди немає.

Претензії до арбітра не лише щодо пенальті, а щодо всіх 90 хвилин, щодо того, як він провів гру. Сподіваюсь, він буде спати спокійно.

Звісно, нам також є над чим працювати. Над виходом з оборони – треба в деяких моментах зіграти спокійніше. Не встигали правильно зайняти свої позиції і проводили не дуже осмислені атаки. Дуже швидко повертали м'яч Поліссю і, в основному, була гра від оборони у виконанні нашої команди. Але я впевнений, що ми сильні, ми це переживемо і постараємося в наступних іграх виправити ситуацію", – цитує Голодюка офіційний сайт Металіста 1925.

Нагадаємо, харків'яни першими вийшли вперед, однак в середині тайму дозволили зрівняти. На останніх хвилинах арбітр матчу Ярослав Козик призначив дуже суперечливий пенальті у ворота Металіста 1925, дозволивши, таким чином, Поліссю очолити турнірну таблицю УПЛ.

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